БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики

Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики

Либералы хотят уничтожить Россию по косовскому образцу, заменив коренное население басмачами Михаил Делягин Фото: Ilya Moskovets/URA.

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