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Царьград

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В Челябинскую область прибудет ковчег с реликвиями святителя Тихона

В Челябинскую область прибудет ковчег с реликвиями святителя Тихона

Мощи будут находиться в Кафедральном соборе Рождества Христова.В Челябинскую область прибудет ковчег с реликвиями святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

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