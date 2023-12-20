Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о расширении учений НАТО

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что число военных учений блока НАТО за последние два года возросло более чем в три раза, а количество их участников - более чем в пять раз.
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