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ФедералПресс

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NYT: Трамп появился на публике в костюме стоимостью менее 500 долларов

NYT: Трамп появился на публике в костюме стоимостью менее 500 долларов

ВАШИНГТОН, 10 октября, ФедералПресс. Во время выступления в Небраске президент США Дональд Трамп привлек внимание журналистов не только речью перед сторонниками.

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