Ликсутов: в Москве суточное количество поездок на трамваях возросло на 20%

Жители и гости Москвы стали чаще выбирать трамваи для поездок по городу. С января прошлого года среднее количество поездок в сутки на этом виде транспорта увеличилось на 20%, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.