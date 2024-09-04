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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» не включил Йовича в заявку на ЛЧ. Леау, Мората, Абрахам, Тео – в составе

«Россонери» представили список игроков, которые примут участие в общем этапе Лиги чемпионов. «Милан» сыграет против «Ливерпуля», «Реала» и «Байера», «Црвены Звезды», «Брюгге», «Слована», «Динамо Загреб» и «Жироны».

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