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Аргументы и Факты

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ПВО за ночь сбила 274 украинских беспилотника над Россией

ПВО за ночь сбила 274 украинских беспилотника над Россией

Согласно данным, обнародованным Министерством обороны РФ для представителей СМИ, за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны было ликвидировано 274 летательных аппарата беспилотного типа, принадлежавших вооружённым формированиям Украины.

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