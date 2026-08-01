ПВО за ночь сбила 274 украинских беспилотника над Россией

Согласно данным, обнародованным Министерством обороны РФ для представителей СМИ, за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны было ликвидировано 274 летательных аппарата беспилотного типа, принадлежавших вооружённым формированиям Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии