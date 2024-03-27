Yetkinreport назвал районы Стамбула, где проживали обвиняемые в теракте в «Крокусе»

Двое обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» жили в центре Стамбула.Террористы, расстрелявшие людей и устроившие пожар в «Крокус Сити Холле», во время поездок в Стамбул жили в отелях, расположенных в центральных районах города.
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