Пенсионерка из Сатки отдала мошенникам 4,5 миллиона рублей в надежде заработать на инвестициях

Жительница Сатки перевела мошенникам около 4,5 млн рублей в надежде заработать на инвестициях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским женщина рассказала, что в известной социальной сети увидела рекламу заработка на инвестициях и позвонила по указанному в объявлении номеру.