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Санкции против России ударили по Финляндии – страна фактически перешла на военную экономику

Санкции против России ударили по Финляндии – страна фактически перешла на военную экономику

Глава правительства Финляндии Санна Марин дале интервью местному изданию Yle, во время которого пожаловалась на то, что её страна вынуждена перейти на фактически военную экономику из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями против России.

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