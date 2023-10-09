Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 728 подписчиков

Захарова: признание Буданова по ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

Захарова: признание Буданова по ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

Высказывание начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, признавшего, что спецназ киевской стороны трижды пытался захватить Запорожскую атомную электростанцию, должно стать холодным душем для ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх