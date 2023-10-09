Захарова: признание Буданова по ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

Высказывание начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, признавшего, что спецназ киевской стороны трижды пытался захватить Запорожскую атомную электростанцию, должно стать холодным душем для ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии