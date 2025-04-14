Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

206 подписчиков

Не эзотерики. Алтайские эксперты высказались о запрете рекламы услуг нутрициологов

Не эзотерики. Алтайские эксперты высказались о запрете рекламы услуг нутрициологов

По их мнению, ставить этих специалистов в один ряд с тарологами — в корне неверно Российские нутрициологи попросили убрать их из списка специалистов "псевдонаучных профессий", куда их включили авторы скандального законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх