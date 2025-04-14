Не эзотерики. Алтайские эксперты высказались о запрете рекламы услуг нутрициологов

По их мнению, ставить этих специалистов в один ряд с тарологами — в корне неверно Российские нутрициологи попросили убрать их из списка специалистов "псевдонаучных профессий", куда их включили авторы скандального законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг.
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