Не эзотерики. Алтайские эксперты высказались о запрете рекламы услуг нутрициологов

По их мнению, ставить этих специалистов в один ряд с тарологами — в корне неверно Российские нутрициологи попросили убрать их из списка специалистов "псевдонаучных профессий", куда их включили авторы скандального законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг.