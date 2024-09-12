Депутат Нилов: правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Эксперты дали свои наработки на тему реформирования экзамена Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов.
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