Нижегородцы могут присоединиться к исторической онлайн-игре, посвященной подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда

Волонтёры Победы приглашают нижегородцев принять участие в международной исторической интеллектуальной игре «Январский гром», которая пройдет 27 января, в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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