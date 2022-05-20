Дни майнинга Ethereum сочтены. Виталик Бутерин рассказал, когда состоится переход сети на алгоритм Proof-of-Stake

О переходе Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake, вместо нынешнего Proof-of-Work, говорится уже давно, но пока этого не случилось.
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