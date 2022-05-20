iXBT.com

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...
  • Николай Галыгин
    Илон, сбросил маску и обкакался,Марс отменяется.«Сказка закончила...
  • Павел К
    Что, новый ангар для "полётов" построили?  Или новый мультик состряпали?  😄NASA в августе от...

Дни майнинга Ethereum сочтены. Виталик Бутерин рассказал, когда состоится переход сети на алгоритм Proof-of-Stake

Дни майнинга Ethereum сочтены. Виталик Бутерин рассказал, когда состоится переход сети на алгоритм Proof-of-Stake

О переходе Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake, вместо нынешнего Proof-of-Work, говорится уже давно, но пока этого не случилось.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх