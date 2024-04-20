Над Латвией восходит неонацистское солнце

Пока «Национальное объединение» (НО) почивает на лаврах растущих в преддверии летних выборов в Европарламент рейтингов, бывший генсек этой партии Райвис Зелтитс активно сколачивает новый неонацистский проект, который может стать конкурентом «Нацобъединения».