Над Латвией восходит неонацистское солнце

Пока «Национальное объединение» (НО) почивает на лаврах растущих в преддверии летних выборов в Европарламент рейтингов, бывший генсек этой партии Райвис Зелтитс активно сколачивает новый неонацистский проект, который может стать конкурентом «Нацобъединения».
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