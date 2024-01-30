Немецкий бизнесмен Дотком: США пытаются обострить конфликт на Украине

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети Х выразил мнение, что Соединённые Штаты намерены активно стремиться к обострению украинского конфликта из-за провалов ВСУ.