Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети Х выразил мнение, что Соединённые Штаты намерены активно стремиться к обострению украинского конфликта из-за провалов ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии