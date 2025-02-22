Усиленные лонжероны, амортизаторы, пружины и реактивные тяги, новые карданы и доработанный салон. Раскрыт полный перечень доработок «Нивы Тайга»

Мы уже писали о «Ниве Тайга», а сейчас главный редактор «За рулем» Максим Кадаков перечислил все особенности машины — их оказалось немало, ведь компания «Промтех» из Нижнего Новгорода доработала не только подвеску внедорожника, но даже кое-что изменила в салоне.
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