Усиленные лонжероны, амортизаторы, пружины и реактивные тяги, новые карданы и доработанный салон. Раскрыт полный перечень доработок «Нивы Тайга»

Мы уже писали о «Ниве Тайга», а сейчас главный редактор «За рулем» Максим Кадаков перечислил все особенности машины — их оказалось немало, ведь компания «Промтех» из Нижнего Новгорода доработала не только подвеску внедорожника, но даже кое-что изменила в салоне.