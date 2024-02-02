На GitHub выложили код криптобиржи Binance и данные аутентификации

Код криптовалютной биржи Binance и конфиденциальные данные аутентификации оказались в открытом доступе на веб-платформе GitHub, предназначенной для хостинга и совместной разработки программного обеспечения с использованием Git.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии