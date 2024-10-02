Ученые РАН назвали скрытые проблемы со здоровьем после COVID-19

Ученые РАН рассказали, какие скрытые проблемы грозят переболевшим коронавирусомУченые из Центра имени Шенфельда при Петербургском государственном университете обнаружили, что у переболевших коронавирусом людей могут возникнуть долгосрочные последствия для здоровья.