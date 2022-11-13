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Два секс-символа встретились: Бюрсин и Бандерас покорили фанатов новым снимком

Два секс-символа встретились: Бюрсин и Бандерас покорили фанатов новым снимком

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин, который сыграл роль любимого всеми девушками Серкана Болата, и испанский актер Антонио Бандерас, покоривший за свою жизнь миллионы женщин, решили сделать своим поклонникам необычный подарок.

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