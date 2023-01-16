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«Барса» победила в класико и взяла Суперкубок, «Челси» купил Мудрика за 100 млн евро, «Арсенал» выиграл дерби, санкции Украины против Губерниева и Рудковской и другие новости

«Барса» победила в класико и взяла Суперкубок, «Челси» купил Мудрика за 100 млн евро, «Арсенал» выиграл дерби, санкции Украины против Губерниева и Рудковской и другие новости

1. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, победив «Реал» – 3:1. У Гави гол и 2 ассиста, у Левандовского – первый гол в класико.

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