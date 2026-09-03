Дергачёв рассказал о воспитании сына как главном увлечении

Актёр Борис Дергачёв поделился, как воспитание сына стало его главным увлечением. В интервью Леди Mail он рассказал о распределении обязанностей с супругой и поиске баланса между работой и семьёй.
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