В отношении Дудя возбудили административное дело

Прокуратура после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) — ему вменяют нарушение закона об иноагентах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии