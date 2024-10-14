Китай наращивает силы: страна установила новый рекорд по поставкам электромобилей и гибридов

В сентябре 2024 года в мире было продано 1,287 млн китайских автомобилей на новых источниках энергии (NEV), к которым относятся электромобили и гибриды 1,176 млн единиц было продано внутри страны, что стало новым рекордом, о чем сообщали китайская Ассоциация производителей легковых автомобилей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).
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