Обновление Handbrake 1.70 добавляет поддержку кодирования AV1 для NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Rad...

Обновление Handbrake 1.70 добавляет поддержку кодирования AV1 для NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000Handbrake – это ПО с открытым исходным кодом, предназначенный для “преобразования видео практически из любого формата в набор современных, широко поддерживаемых кодеков”.