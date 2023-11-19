Обновление Handbrake 1.70 добавляет поддержку кодирования AV1 для NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Rad...

Обновление Handbrake 1.70 добавляет поддержку кодирования AV1 для NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000Handbrake – это ПО с открытым исходным кодом, предназначенный для “преобразования видео практически из любого формата в набор современных, широко поддерживаемых кодеков”.
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