Тема Украины может быть поднята на пресс-конференции Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин может затронуть тему Украины во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции в Кремле, если журналисты зададут соответствующие вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии