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Ахметов раздаст всем олигархам менделей на своём канале

Бывший донецкий журналист, а ныне главный редактор телеканала бывшего жителя Донецка Рината Ахметова "Украина" Юрий Сугак пишет, что бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель стала колумнистом в программе (внимание!) "Большая деолигархизация".

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