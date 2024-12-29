Лавров: Москве нужен нерушимый договор по Украине

Устранение первопричин конфликта в совокупности с надежными юридически обязывающими договоренностями и механизмом невозможности их нарушения — только таким может быть путь к урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, 30 декабря сообщает ТАСС.