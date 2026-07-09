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Axios: США нанесли удар по двум железнодорожным мостам в Иране

Axios: США нанесли удар по двум железнодорожным мостам в Иране

Американские военные нанесли удар по сухопутному маршруту, через который Иран замещает морские поставки, заблокированные США, — ракеты поразили два ж/д моста в северо-восточной провинции Голестан, связывающие страну с Туркменистаном.

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