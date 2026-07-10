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«Канзас-Сити» – главный претендент на Салаха в МЛС. Форвард хочет продолжить карьеру в Европе (The Athletic)

« Канзас-Сити » стал главным претендентом на подписание Мохамеда Салаха в МЛС. Об этом информирует The Athletic.

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