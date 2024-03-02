Противораковый препарат может уменьшить симптомы постинсультного состояния

Исследование, проведенное Институтом нейробиологии Университета автономной Барселоны (Institut de Neurociències of the UAB, INc-UAB), демонстрирует на животных моделях преимущества вориностата после перенесенного инсульта.
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