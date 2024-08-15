Второй гуманитарный конвой отправили из Чувашии в Курскую область

14 августа из Чувашии отправили второй гуманитарный конвой пострадавшим жителям Курской области. В составе груза – продовольствие (тушенка, консервы, крупы, макароны), питьевая вода, а также бытовая химия, средства личной гигиены и другие необходимые товары.