Второй гуманитарный конвой отправили из Чувашии в Курскую область

14 августа из Чувашии отправили второй гуманитарный конвой пострадавшим жителям Курской области. В составе груза – продовольствие (тушенка, консервы, крупы, макароны), питьевая вода, а также бытовая химия, средства личной гигиены и другие необходимые товары.
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