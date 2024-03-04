Bild: Шольц стал фальшивым канцлером мира на фоне конфликта на Украине

Главред немецкого издания Bild назвал канцлера Германии Олафа Шольца "фальшивым канцлером мира", отметив, что урегулировать конфликт на Украине можно якобы только давлением на Россию, в этом могут помочь поставки Киеву ракет Taurus.
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