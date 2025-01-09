RailGods of Hysterra: Новый трейлер лавкрафтианского экшена о выживании Разработчик T...

RailGods of Hysterra: Новый трейлер лавкрафтианского экшена о выживанииРазработчик Troglobytes Games и издатель Digital Vortex Entertainment представили новый трейлер своей предстоящей игры RailGods of Hysterra, сочетающей элементы выживания, строительства базы и лавкрафтианских ужасов.
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