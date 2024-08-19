Об ответственности взрослых. В следующем месяце приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.
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Об ответственности взрослых. В следующем месяце приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.
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