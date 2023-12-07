Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему арабы разрешили русским ВКС Путина в небе над ОАЭ, то чего не разрешают никому в мире

Почему арабы разрешили русским ВКС Путина в небе над ОАЭ, то чего не разрешают никому в мире

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Мало кто заметил, а ведь сегодня произошло, без преувеличения, историческое событие.

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Комментарии
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Надежда Левченко
Кто слеп от рождения к смерти не прозреет! Жаль, что тебе посчитать не дали!
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1 час.
Владимир
Деньги. Встреча мега мульти владельцев. Бригада 90-е.
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35 мин.
ирина Ирина
Россия была и будет великой державой ,во главе с лидером ВВП!!! И куда Украине тягаться с Россией ,даже смешно!!!
Ответить
31 мин.

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