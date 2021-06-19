Александр Эгнаташвили: почему главного «кремлёвского повара» считали тайным братом Сталина

Советская власть, как известно, притесняла «бывших» из числа «эксплуататорских классов». Казалось бы, участь братьев Эгнаташвили – потомков грузинского княжеского рода, чей отец владел трактирами – должна была после 1917 года оказаться незавидной.
Советская власть, как известно, притесняла «бывших» из числа «эксплуататорских классов». Казалось бы, участь братьев Эгнаташвили – потомков грузинского княжеского рода, чей отец владел трактирами – должна была после 1917 года оказаться незавидной.
Свежие комментарии