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Александр Эгнаташвили: почему главного «кремлёвского повара» считали тайным братом Сталина

Александр Эгнаташвили: почему главного «кремлёвского повара» считали тайным братом Сталина

Советская власть, как известно, притесняла «бывших» из числа «эксплуататорских классов». Казалось бы, участь братьев Эгнаташвили – потомков грузинского княжеского рода, чей отец владел трактирами – должна была после 1917 года оказаться незавидной.

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Георгий Михалев
Изверг рода человеческого.
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Сам такой.
Георгий Михалев
Сами Вы зомби.)))
Николай Дегтев
интересно
Пинхас
Мать Сосо Джугашвили,родила третьего сына в Осетии.Переехала с мужем в Гори,по причине того,что не хотела его крестить в родном селении,она заявила местному священнику,что ты крестил двух моих детей и они умерли,а третьего я не дам тебе крестить.В селении Гори Сосо крестили в церкви,и по сегодняшний день в церковной книге сохранилась запись.То что она родила не от своего мужа, это настоящая чушь и ни чем не подтвержденная.
Гензик Колин
Выкормили на свою голову кровавых людоедов!

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