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Военкор Коц сообщил о попытке ВСУ начать контрнаступление

Военкор Коц сообщил о попытке ВСУ начать контрнаступление

Военкор Александр Коц в очередной сводке с линии боевого соприкосновения отметил, что боевики ВС киевского режима приступили к реализации плана контрнаступления, который был создан для того, чтобы помешать группе Вооружённых сил Российской Федерации «Север».

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