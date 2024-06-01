Военкор Коц сообщил о попытке ВСУ начать контрнаступление

Военкор Александр Коц в очередной сводке с линии боевого соприкосновения отметил, что боевики ВС киевского режима приступили к реализации плана контрнаступления, который был создан для того, чтобы помешать группе Вооружённых сил Российской Федерации «Север».
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