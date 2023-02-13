Новая Российская орбитальная станция на замену МКС будет почти "вечной"

Эскизное проектирование Российской орбитальной станции (РОС) должно завершиться в 2023 году. Запуск первого научно-энергетического модуля запланирован на конец 2027 года, а узлового, шлюзового, базового и целевого – на период 2028–2030 годов.
Эскизное проектирование Российской орбитальной станции (РОС) должно завершиться в 2023 году. Запуск первого научно-энергетического модуля запланирован на конец 2027 года, а узлового, шлюзового, базового и целевого – на период 2028–2030 годов.
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