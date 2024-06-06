В Хабаровском крае стражи правопорядка совместно с общественниками провели для детей мероприятие, приуроченное к 225-летию А.С. Пушкина

Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета Анной Громяк, старшим инспектором по работе с ветеранами при ОМВД России по Ванинскому району Александрой Костюк, экскурсоводом Ванинского районного краеведческого музея Надеждой Хорошавцевой в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» организовали и провели для детей летнего оздоровительного лагеря «Оранжевое лето» при общеобразовательной школе №3 поселка Ванино увлекательную интерактивную квест-игру «Что за прелесть эти сказки.