Дмитрий Василец: Экипировка охотников на украинцев превосходит ВСУшную

Хочу обратить внимание на экипировку охотников на узников Украины Зеленского, которых по старой памяти многие продолжают называть «пограничниками»: бронежилеты, автоматы, беспилотники, свои вертолеты, тепловизоры, бронемашины.
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