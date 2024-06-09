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Дмитрий Василец: Экипировка охотников на украинцев превосходит ВСУшную

Дмитрий Василец: Экипировка охотников на украинцев превосходит ВСУшную

Хочу обратить внимание на экипировку охотников на узников Украины Зеленского, которых по старой памяти многие продолжают называть «пограничниками»: бронежилеты, автоматы, беспилотники, свои вертолеты, тепловизоры, бронемашины.

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