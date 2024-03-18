Политическое время государства Путина

Начнем со следующей аксиомы: государство — это форма времени, которое стремится к своему ускорению. Цель любого государства — установление баланса сил, с одной стороны, между властью и общественными институтами, правительством и гражданским населением, с другой — между инновационными идеями, которые время от времени предлагает власть, и зачастую естественным желанием общества сохранить status quo, если таковой не мешает его, населения, обычной жизни.