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Политическое время государства Путина

Политическое время государства Путина

Начнем со следующей аксиомы: государство — это форма времени, которое стремится к своему ускорению.  Цель любого государства — установление баланса сил, с одной стороны, между властью и общественными институтами, правительством и гражданским населением, с другой — между инновационными идеями, которые время от времени предлагает власть, и зачастую естественным желанием общества сохранить status quo, если таковой не мешает его, населения, обычной жизни.

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