´Октябрятский КВИЗ - 2024´.

4 ноября учащиеся 2-4 класса Глушанской средней школы приняли участие в ´Октябрятском КВИЗЕ´. Квиз состоял из 5 туров по 6 вопросов на различные темы (история и культура Беларуси, природные богатства страны, история пионерии и ее современность и т.