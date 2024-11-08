´Октябрятский КВИЗ - 2024´.

4 ноября учащиеся 2-4 класса Глушанской средней школы приняли участие в ´Октябрятском КВИЗЕ´. Квиз состоял из 5 туров по 6 вопросов на различные темы (история и культура Беларуси, природные богатства страны, история пионерии и ее современность и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии