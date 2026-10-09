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Егор Потёмкин представил Орловщину на Всероссийской форуме молодых парламентариев

Зампред Общественного молодёжного парламента при облсовете, депутат Кировского сельского поселения Сосковского района Егор Потёмкин представил регион на II Всероссийском форуме молодых парламентариев.

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