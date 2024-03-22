ДГП столицы заявил о готовности войти в экспертный совет Ассоциации развития модульного строительства

Департамент градостроительной политики города Москвы заявил о готовности войти в экспертный совет Ассоциации развития модульного строительства (АРМС), в задачи которого входит развитие современных модульных технологий для различных сегментов строительства, внедрение новейших технологий, развитие внутреннего туризма, а также нормативное регулирование и дальнейшая популяризация технологий модульного строительства.