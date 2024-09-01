Репутация Германии может быть подорвана

В воскресенье в восточногерманских землях Саксония и Тюрингия состоятся выборы. Как ожидается, крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) впервые станет сильнейшей партией как минимум в одном из двух регионов, пишет Bloomberg.
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