Страна и люди
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Страна и люди

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Эксперт РАН Кулагин назвал цены на топливо важным фактором в предвыборной гонке США

Эксперт РАН Кулагин назвал цены на топливо важным фактором в предвыборной гонке США

Заведующий отделом института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин рассказал в интервью «Звезде», какие последствия для американских властей несет повышение цен на топливо и насколько критично это для экономики США.

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