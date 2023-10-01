Эксперт РАН Кулагин назвал цены на топливо важным фактором в предвыборной гонке США

Заведующий отделом института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин рассказал в интервью «Звезде», какие последствия для американских властей несет повышение цен на топливо и насколько критично это для экономики США.
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