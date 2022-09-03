Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями

ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник покинет свой пост, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после того, как в Сети разошлась видеозапись перепалки донецких чиновников с жителями.