Житель Дагестана вернёт обманутой пенсионерке из Ноябрьска 900 тыс. рублей

Житель Дагестана получил почти миллион от пенсионерки из Ноябрьска благодаря мошеннической схеме. Он не сам соершил преступление, но выступил «дроппером» – то есть человеком, который за процент обналичивает деньги, которые выманили преступники.
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