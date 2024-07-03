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Житель Дагестана вернёт обманутой пенсионерке из Ноябрьска 900 тыс. рублей

Житель Дагестана вернёт обманутой пенсионерке из Ноябрьска 900 тыс. рублей

Житель Дагестана получил почти миллион от пенсионерки из Ноябрьска благодаря мошеннической схеме. Он не сам соершил преступление, но выступил «дроппером» – то есть человеком, который за процент обналичивает деньги, которые выманили преступники.

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